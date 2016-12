17:32 - "Sui ministri tecnici non abbiamo chiesto a nessuno per chi votavano, non ci interessava saperlo". Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. "E' giusto che si sappia. Abbiamo preso un po' di ministri tecnici, e abbiamo detto - ha sottolineato Delrio - che ci interessava sapere cosa avrebbero fatto nel settore in cui si sarebbero impegnati".