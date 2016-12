Delrio:entro giugno riforma fiscale

12:35 - "E' in vista una riforma fiscale che avverrà tra maggio e giugno ed è una riforma che deve portare più semplificazione nelle case degli italiani, ma dovrà portare anche più giustizia". Lo dice il sottosegretario Graziano Delrio in un'intervista. "Abbiamo intenzione di far rientrare capitali dall'estero, come sapete, ma ciò non ha niente a che fare con un condono", ha spiegato. "Ancora non siamo dettagli, stiamo definendo le linee guida", ha concluso.