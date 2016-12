Def, stime del Tesoro: il risparmio degli interessi nel 2014 sarà di 3,5 mld

01:08 - E' di 3,5 miliardi il risparmio reale nel pagamento della spesa per interessi calcolata dal Tesoro. E' quanto emerge - si apprende - dal confronto delle tabelle, compilate secondo il principio della competenza, contenute nell'aggiornamento al Def dello scorso settembre rispetto alle ultime stime. Il risparmio salirà a 6,7 mld nel 2015.

Sarebbe questa la comparazione corretta tra gli 86 miliardi indicati "a legislazione vigente" nell'aggiornamento dello scorso settembre e gli 82,5 ora stimati nel Def approvato l'altro ieri. Si passa poi nel 2015 a 6,7 miliardi di minori spese tra gli 88,8 indicati dal governo Letta e gli 82,1 ora ricalcolati dall'esecutivo guidato da Renzi. Il risparmio rimane su questo livello anche nei due anni successivi: è di 6,5 miliardi nel 2016, quando si scende da 91,8 a 85,3 miliardi, e di 7,1 nel 2017, anno in cui le stime passano da 92,5 a 85,4 miliardi.



Se invece si considera il criterio della cassa, ovvero si conteggiano gli interessi non di competenza di un determinato esercizio fiscale ma quelli effettivamente pagati in quell'anno, i risparmi lievitano ulteriormente: in questo caso il risparmio sarebbe di 9 miliardi, grazie alla flessione dai 91,5 miliardi stimati a settembre da Saccomanni agli 82,55 miliardi indicati nel Def messo a punto dal ministro Padoan. Il risparmio sale poi nel 2015-16 salendo sui 15 miliardi.



La minore spesa per interessi, sempre calcolati per cassa, emerge dal confronto dei due documenti programmatici anche nel 2015 e 2016. L'aggiornamento al Def presentato da Saccomanni lo scorso 20 settembre indicava una spesa pari a 97,5 miliardi nel 2015 e a 101,5 miliardi nel 2016. Il nuovo Def fissa invece la spesa rispettivamente a 82,096 e a 85.339 miliardi: il risparmio si attesta quindi rispettivamente a 15,4 e a 16,2 miliardi.