Def, Padoan: ripresa ancora fragile

10:15 - "Nonostante i segnali di ripresa dell'anno in corso, anche nel 2014 il gap rimarrà molto negativo, la ripresa economica ancora fragile e la situazione del mercato del lavoro difficile". Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Senato, motivando il rinvio del pareggio di bilancio. La vicenda sulla lettera all'Ue è stata una tempesta in un bicchier d'acqua, ha confermato il ministro, rispondendo ai giornalisti prima di entrare in Aula.