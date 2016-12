11:32 - Il Consiglio dei ministri in programma mercoledì potrebbe varare delle sanzioni per le Regioni che non utilizzano i fondi messi a disposizione dallo Stato per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Al vaglio c'è l'ipotesi di un blocco delle assunzioni. Al momento, secondo i dati del Mef, sono cinque le Regioni che ancora non hanno utilizzato tutti i soldi a disposizione, per un totale di 2,26 miliardi.