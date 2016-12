Debiti P.A., Renzi: "I soldi ci sono" "Mancano solo 3 miliardi e non 60"

23:18 - "Tutti coloro che hanno avuto un debito e devono avere dei soldi dalla Pubblica amministrazione potranno riceverli iscrivendosi al sito del ministero dell'Economia". La promessa arriva da Matteo Renzi, che spiega: "Chi va sul sito del governo trova la pratica per poter ricevere i denari. Intanto i soldi ci sono e quindi il 21 settembre l'impegno a pagare i debiti 2013 è mantenuto".

Debiti P.A., Palazzo Chigi: "Mancano solo 3 miliardi" - "Gli unici non pagabili al momento sono" i debiti della P.a. su investimenti. "Non 60 mld, come abbiamo letto, ma una cifra che oscilla tra 2 e 3 mld, che rischiano di farci sforare il 3%; vincolo europeo che intendiamo onorare e rispettare". Lo precisa Palazzo Chigi. "Le risorse ci sono, ma rimane il problema di rispettare il patto di stabilità".



Per Tajani però sono "60 miliardi" - La pubblica amministrazione "deve pagare almeno altri 60 miliardi alle imprese, una trentina di quelli stanziati e altrettanti da stanziare". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, precisando che "si tratta di debiti accumulati al 31 dicembre 2012". "Queste sono le cifre che il governo e le altre pubbliche amministrazioni non possono contestare", aggiunge.