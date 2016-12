Cuperlo: Renzi non dirige, comanda

19:01 - "Nessuno mette in discussione la legittimità di Matteo Renzi ma una cosa è dirigere il partito, che non è una ditta o una caserma, altra cosa è comandare". Lo ha affermato l'ex presidente del Partito democratico Gianni Cuperlo. "All'unisono come minoranza Pd vogliamo migliorare la legge delega sul lavoro. E stiamo al merito del provvedimento: nessuno vuole rallentarlo", ha sottolineato. Il referendum tra gli iscritti è "un'opzione, non una priorità".