11:08 - "Avevo avuto già modo di parlare, in interviste che avevo fatto nei giorni scorsi, dell'idea di una convenzione dove riflettere sullo spartiacque di questi mesi. Io propongo di vederci a Roma, sabato 12 aprile". Lo scrive Gianni Cuperlo su Facebook, annunciando una Convenzione della sinistra Pd. "Non la immagino come una ripartenza. La penso come una giornata dove si discute sul futuro dell'Italia e dell'Europa", aggiunge.