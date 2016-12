Cuperlo: "Direzione non voti oggi"

16:34 - Gianni Cuperlo, nel suo intervento alla direzione Pd, ha chiesto che "non si voti oggi" sulla proposta di Matteo Renzi per un nuovo esecutivo. "Sta a noi - ha spiegato - fare in modo che da questo passaggio si esca non con una lacerazione ulteriore, ma ricostruendo l'unità su scelte strategiche". L'ex presidente Pd teme che la staffetta non venga compresa, ma ha comunque detto di condividere la svolta chiesta dal segretario.