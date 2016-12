Csm, solo Leone supera il quorumConsulta, bocciati Violante e Catricalà

20:22 - Antonio Leone di Ncd è stato eletto membro laico del Csm: con 527 voti è l'unico nella votazione del Parlamento in seduta comune a superare il quorum richiesto di 490 voti. Servirà invece una nuova votazione per eleggere i restanti cinque membri laici. Mercoledì erano stati eletti Giovanni Legnini e Giuseppe Fanfani (Pd). L'elezione di Leone "premia la linearità del nostro comportamento", ha commentato il coordinatore di Ncd, Gaetano Quagliariello.

Fumata nera anche per i giudici della Consulta, ma Violante aumenta i suoi consensi - Fumata nera, la decima, anche per l'elezione di due giudici costituzionali. Nella votazione nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto di 570 voti, equivalenti ai 3/5 dei componenti dell'Assemblea.



Luciano Violante resta il più votato con 468 voti. I suoi consensi sono aumentati: mercoledì sera ne aveva incassati 429. Ma salgono e di moltissimo i voti anche per Antonio Catricalà che è arrivato a quota 368 a fronte dei soli 64 della votazione precedente. Gli altri votati sono Besostri, 149 preferenze, Bruno, 120, Modugno, 110, Barbera 11. Sessantanove sono state le schede bianche, 27 le nulle e 57 i voti dispersi. Allo spoglio mancava una scheda: non è stata inserita nell'urna da un parlamentare.



Prossima votazione prevista per lunedì - La prossima votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere i giudici della Consulta ed i restanti membri laici del Csm è stata fissata per lunedì 15 settembre



Grasso e Boldrini: "Assoluta urgenza di un esito positivo" - I presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, hanno esposto la necessità di "un esito positivo nelle elezioni per la Consulta e il Consiglio superiore della magistratura". Affinché i due organi possano esercitare pienamente la loro alta funzione costituzionale e le due Camere possano tornare a concentrare pienamente il lavoro sugli importanti temi in calendario.