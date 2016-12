14:15 - Niente quorum neanche per i due membri laici del Csm. Nella votazione del Parlamento in seduta comune nessuno ha raggiunto la quota di 514 voti necessari per far scattare l'elezione (servivano i 3/5 dei votanti). Servirà una nuova votazione. Sulla Corte Costituzionale il capogruppo del Pd alla Camera Roberto Speranza ha ribadito: "Andiamo avanti con questi due candidati: Luciano Violante e Donato Bruno".