Crisi,Renzi:basta piangerci addosso

20:59 - L'Italia deve smettere "di stare a piangere tutti i giorni e non costruire occasioni di ricchezza e di sviluppo". Lo ha sottolineato il premier, Matteo Renzi, che dopo il viaggio in Cina, Vietnam e Kazakistan, si è detto rincuorato per "la grande domanda di Italia" che ha trovato. L'Italia all'estero, ha aggiunto Renzi al Tg5, è percepita "per la bellezza, per la bravura dei lavoratori, per l'alta tecnologia, per la qualità dello stile di vita".