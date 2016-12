14:53 - "Bisogna prendersi il rischio di cambiare", anche se siamo un "Paese che non ha una grande passione per i propri prionieri". Lo afferma il ministro del Lavoro, Giuliano Paoletti, auspicando che "l'Italia voglia bene ai suoi esploratori, ai suoi scout". "Dal cielo non ci pioverà un'altra Fiat - riprende -. Ci vuole la voglia di intraprendere e sperimentare e ci vuole una politica in grado di agevolare tutto questo".