Crisi, Berlusconi: nessuna ripresa

20:40 - Per Silvio Berlusconi non è possibile, date le attuali condizioni, che ci sia una ripresa economica. Più blanda invece la sua presa di posizione per quanto riguarda il futuro della politica del Paese e, a chi gli chiede se, dopo le Europee e con un risultato particolarmente favorevole al M5S, chiederà ad Angelino Alfano di aprire la crisi o darà vita alle larghe intese, risponde:"Sono scenari futuri a cui ora non penso".