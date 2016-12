Corruzione,Renzi: "Pd ha sue colpe"

13:05 - E' "fuori dalla storia negare la responsabilità della politica, anche per la mia parte politica". Matteo Renzi lo dice commentando lo scandalo Mose e soggiunge che non si possono fare distinzioni tra chi è iscritto o non iscritto al Pd. "Per la corruzione - dichiara - quello che abbiamo da dire lo diremo senza preoccuparci delle ripercussioni sui nostri. Se nel Pd c'è chi ruba, deve andare a casa a calci nel sedere, come negli altri partiti".