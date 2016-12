23 febbraio 2014 Corrado Passera lancia "Italia Unica" "Sarà un movimento radicato, ma né a destra né a sinistra", ha sottolineato l'ex ministro spiegando il suo programma: "Ridurre come minimo di 50mld il carico fiscale. Le tasse ci stanno dissanguando, premiare fiscalmente chi assume" Tweet google 0 Invia ad un amico

18:53 - "Non avrà finanziamenti pubblici, e non è né a destra, né a sinistra, ma sarà un movimento radicato, un incubatore di competenze". L'ex ministro Corrado Passera ha annunciato la nascita del movimento "Italia Unica", che a giugno avrà una sua squadra un'organizzazione strutturata. "La scopo - spiega Passera - è far uscire l'Italia dall'angolo".

"Non è più tempo di piccoli passi, l'urgenza è grave, per cambiare passo non basta parlare di cosa fare ma di come, partendo da bisogni concreti, facendo toccare con mano alle imprese" i crediti della P.a. mentre alle famiglie "bisogna far toccare con mano i soldi che possano permettere di arrivare a fine mese, bisogna partire dalle cose vere". Sono alcuni passaggi dell'intervento con cui Corrado Passera ha presenta a Roma il suo programma per l'Italia.