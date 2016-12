Conti, Renzi bacchetta i partner Ue Riforme, presto vertice con Berlusconi

13:03 - "In Europa nessuno può davvero fare lo splendido su conti e spending review. Noi stiamo facendo la nostra parte, a partire proprio dai tagli a sprechi e privilegi, e in particolare dai costi della politica", ma "di revisione dei costi non ha bisogno solo l'Italia". Parola di Matteo Renzi, che in una lettera al "Messaggero", assicura: il nostro Paese sta intervenendo "rispettando i vincoli e lavorando per un'altra Europa".

Verso il vertice Renzi-Berlusconi - E, se da una parte il premier accelera per Def e spending review, dall'altra sembra profilarsi a brevissima scadenza un vertice con Berlusconi per aggiornare l'accordo del Nazareno sulle riforme. L'incontro potrebbe essere prima di giovedì 10 aprile, quando il tribunale deciderà sulla condanna del leader di Forza Italia.



A sollecitare un nuovo vertice con Renzi è da giorni lo stesso Berlusconi che punta così ad avere un "riconoscimento" e una "legittimazione politica" che gli potrebbero fare molto comodo in vista del verdetto. D'altra parte anche a Renzi un nuovo confronto con Berlusconi potrebbe tornare utile dopo che lo stesso leader di Forza Italia ha minacciato di far saltare l'intesa: un incontro diretto potrebbe appianare le divergenze e rafforzare il patto.



Gli sprechi della tripla sede - In attesa dell'incontro al vertice, restano di fortissima attualità le finanze pubbliche da risanare e gli sprechi da eliminare. Se un po' tutti hanno bisogno di intervenire sul fronte conti e sprechi, noi almeno, assicura il premier, a sistemare le finanze pubbliche ci stiamo lavorando seriamente "rispettando i vincoli comunitari", ma anche puntando a costruire un'altra Europa. Perché sugli euro-sprechi il capitolo è lungo e burrascoso. C'è la migrazione mensile dal palazzo di Bruxelles a Strasburgo, in occasione della sessione plenaria, quando almeno 6mila persone si trasferiscono per quattro giorni in Alsazia, con grande dispiego di tir, aerei, auto private, treni per trasportare da una sede all'altra deputati, assistenti, tecnici, diplomatici, giornalisti.



Insomma, c'è l'Unione europea che chiede sacrifici per la crisi, mentre la doppia sede Bruxelles-Strasburgo produce sprechi assurdi. La doppia sede, anzi tripla, perché una parte dell'amministrazione sta in Lussemburgo, porta a un aggravio di spese di 180 milioni di euro secondo il gruppo "Single-Seat", che fonda i suoi dati su una ricerca eseguita dai servizi dell'Europarlamento: si considerano affitto, acquisizione e manutenzione degli immobili, riscaldamento elettricità, diarie di viaggio, hotel, trasporto.



Ci sono poi i lunghi viaggi per arrivare a Strasburgo. Per un siciliano, un greco, un portoghese, arrivare nella città francese significa prendere due aerei e viaggiare almeno otto ore. C'è chi arriva a Bruxelles la domenica notte per avere un passaggio in macchina e farsi dare il rimborso forfettario chilometrico oppure per prendere il TGV speciale invece di passare sei ore in treno.



I parlamentari Ue hanno più volte chiesto di decidere in autonomia la loro sede, ma la Corte di Giustizia Ue ha sempre bocciato le proposte. Il protocollo relativo, allegato al Trattato, può essere modificato solo all'unanimità ed è quello che stabilisce a Strasburgo la sede ufficiale di 12 sessioni l'anno. Alla città da questa clausola viene un beneficio che va dai 20 agli 80 miliardi: ai quali la Francia non intende rinunciare.