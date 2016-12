13:20 - "Non è in corso alcuna trattativa né pubblica né segreta con l'Europa". E' quanto sostengono fonti di Palazzo Chigi, smentendo il presunto negoziato di Roma con l'Ue per una maggiore flessibilità e la riduzione di alcuni parametri del fiscal compact. Il governo assicura inoltre che non è previsto alcun piano per tagliare il debito: l'Italia rispetterà il vincolo del 3% senza aumentare la pressione fiscale.