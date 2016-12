19 febbraio 2014 Consultazioni, rush finale per Matteo Renzi Ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato che a Montecitorio incontra i leader dei principali partiti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:13 - Ultimo giorno di consultazioni per la formazione del governo Renzi, che sabato scioglierà la riserva e lunedì si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia. Dopo il colloquio con il premier incaricato, Berlusconi ha detto che Forza Italia resta all'opposizione ma dà la sua disponibilità a collaborare per le riforme. Monologo di Grillo, che si è recato alle consultazioni dopo il sì della Rete. Il leader M5S al segretario Pd: "Nessuna fiducia in te".