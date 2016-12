Consulta, scheda bianca Pd, Fi e Ncd Si va verso una nuova fumata nera

18:36 - Ncd, Pd e Forza Italia voteranno scheda bianca per la Consulta e non il ticket Luciano Violante/Donato Bruno. Il presidente dei senatori Dem, Luigi Zanda, ha precisato che "il candidato del Pd" per la Corte Costituzionale resta Violante. Per quanto riguarda il Csm, invece, per entrambi gli schieramenti l'indicazione è stata di votare Pierantonio Zanettin e Paola Balducci. Il primo ha incassato 525 voti, mentre la Balducci 521.

La Lega Nord voterà scheda bianca sia per la Consulta sia per il Csm; i centristi di Sc e PI, invece, hanno deciso di non votare più Violante e Bruno alla Consulta ma di inserire nell'urna la scheda bianca. Per il Csm, invece, hanno votato la Balducci e Zanettin.



Per quanto riguarda Forza Italia, i capigruppo alla Camera e al Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno fatto sapere che "con l'intento di consentire la piena funzionalità dell'organo di autogoverno della magistratura, così come indicato più volte anche dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, i parlamentari di Forza Italia, nelle votazioni del Parlamento in seduta comune, si concentreranno sull'elezione dei due membri laici del Csm, Zanettin e Balducci".



Per quanto riguarda invece la Consulta, "i parlamentari di Forza Italia voteranno scheda bianca, per evitare la sovrapposizione con l'elezione dei membri del Csm e lo stallo delle decisioni".