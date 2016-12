11:19 - "Il ticket Violante-Bruno per la Consulta resiste. Il Pd voterà Violante-Bruno". A dirlo è Debora Serracchiani, vicesegretario del Pd, al termine della riunione della segreteria al Nazareno. "Non so - spiega - se oggi ci sarà la votazione determinante. Si è lavorato molto anche in queste ore per trovare la quadratura, che dipende molto dal centrodestra. Noi insistiamo su Violante".