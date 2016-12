Consulta, niente elezione giudici

23:05 - Ancora una fumata nera per l'elezione di due giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune. Nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dei 3/5 dei componenti dell'Assemblea, pari a 570 voti. Violante e Bruno, dunque, non ce l'hanno fatta: il primo ha ottenuto 526 voti, il secondo 544. Servirà una nuova votazione. Il Parlamento dovrebbe essere convocato per mercoledì alle 16.15. Si tratta della dodicesima votazione.