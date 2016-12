17 settembre 2014 Consulta,monito di Napolitano inutile: 12.ma fumata nera per Violante-Bruno Al candidato sostenuto dal Pd 518 voti, quello di Forza Italia ne raccoglie 511 sui 570 necessari. Giovedì alle 9.30 altro tentativo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:44 - Altra fumata nera in Parlamento per l'elezione di due giudici della Consulta. Nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum richiesto dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea, pari a 570 voti. Luciano Violante ha ottenuto 518 voti, mentre a Donato Bruno sono andate 511 preferenze. Le due Camere, riunite in seduta comune, dovranno dunque esprimersi per la tredicesima volta giovedì alle 9.30.

Speranza (Pd): continuiamo a votare Violante - "Noi continuiamo a votare Violante". Nonostante il calo delle preferenze il Pd sostiene il suo candidato: "Prima o poi raggiungerà il quorum di 570". Così risponde il capogruppo Pd alla Camera Roberto Speranza a chi gli domanda se il Partito democratico punterà su nuovi candidati per la Consulta.



Il monito di Napolitano contro lo stallo - Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, "solleva gravi interrogativi" il succedersi "senza risultati conclusivi" delle votazioni per l'elezione dei membri laici del Csm e dei giudici della Corte Costituzionale. "Che si siano verificati nel passato analoghi infelici precedenti - spiega il Colle in una nota - nulla toglie a tale gravità". Perché "il nulla di fatto nelle votazioni in corso, impedisce l'insediamento del nuovo Csm". Se continuano a "prevalere immotivate preclusioni nei confronti di candidature di altre forze politiche o la settaria pretesa di considerare idonei solo i candidati delle propria parte", come in questi giorni per il voto sulla Consulta e il Csm, "il meccanismo si paralizza e lo stesso istituto di garanzia rappresentato dal sistema dei quorum qualificati si logora", sottolinea Napolitano.



Grillo a Violante: cosa ti ha promesso Berlusconi? - "Violante, cosa ti ha promesso Berlusconi in cambio dell'appoggio alle sue televisioni?". E' quanto scrive Beppe Grillo in un Post Scriptum - rilanciato anche sul suo profilo Twitter - pubblicato sul suo blog in coda ad un post dal titolo "Violante: Sogno o son desto?" nel quale si riporta un passaggio del volume "Bombe a inchiostro", di Aldo Giannulli "sull'inchiesta di Luciano Violante sul cd Golpe Bianco di Edgardo Sogno e Luigi Cavallo".