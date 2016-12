19:08 - Forza Italia, attraverso il suo capogruppo al Senato Paolo Romani, ha ringraziato "il professore ed ex presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, per aver prima accettato la candidatura a membro laico della Corte Costituzionale e per la dignità con cui rinuncia". "Ora Fi è unita attorno al proprio leader, il presidente Silvio Berlusconi, per la scelta di un nuovo candidato di pari levatura", ha poi affermato Romani.