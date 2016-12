21:21 - Dopo il ritiro di Antonio Catricalà, Forza Italia punta su Donato Bruno per la Consulta. Gli uomini di Silvio Berlusconi, riuniti ad Arcore, avrebbero deciso, in maniera unanime, di candidare l'avvocato Fi. Ciò vorrebbe dire che già domani si potrebbe sbloccare la situazione, consentendo al Parlamento riunito in seduta comune di votare per Bruno, in quota centrodestra, e Luciano Violante per il centrosinistra.