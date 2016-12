Compravendita,Prodi no parte civile

18:06 - "Non mi costituirò parte civile. Non è Prodi che è stato offeso, ma è molto di più". Così Romano Prodi sulla presunta compravendita dei senatori al centro del processo di Napoli. Per l'ex premier "è il Paese che è stato offeso: è il governo, il Senato, sono i partiti, è la democrazia". Sui fermenti all'interno dell'esecutivo ha poi aggiunto: "Non partecipo alla vita politica. C'è però bisogno in questo momento di un salto in avanti, che qualcuno rischi".