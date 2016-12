13:47 - "Tutti in Italia e in Europa" dovrebbero ascoltare le storie dei rifugiati "con la massima attenzione per trarne stimolo a operare decisamente sul fronte dell'accoglienza". L'invito arriva dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio al delegato dell'Unhcr per il Sud Europa, Laurens Jolles, nella giornata mondiale del rifugiato.