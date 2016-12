Colle: Berlusconi lasciò da sé

18:35 - Dopo le rivelazione dell'ex segretario Usa Timothy Geithner, che ha parlato di un "complotto" per obbligare l'allora premier Silvio Berlusconi alle dimissioni, il Colle ribadisce la sua estraneità. "Le dimissioni liberamente rassegnate il 12 novembre 2011 dal Presidente Berlusconi, e già preannunciate l'8 novembre, non vennero motivate se non in riferimento a eventi politico-parlamentari italiani", si legge infatti una nota del Quirinale.