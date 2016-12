Circo Massimo "negato" al M5S, l'ironia di Grillo che chiama gli Stones

16:05 - Ironia di Beppe Grillo in un video contro il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che non ha ancora concesso il permesso per una manifestazione M5S al Circo Massimo. "Mick, con i Rolling Stones, tornate! Dobbiamo fare una grande manifestazione! Se non tornate voi Marino non ci dà lo spazio", afferma il leader M5S. "E' stato dato alla Cisl, alla Cigl. Come mai a noi no? Marino non fare finta di dire di sì. Per una volta fai una scelta rockettara", ribadisce.

"Tornate! Così Marino vive una seconda giovinezza. Mick per favore! Ci conosciamo, ti ricordi vent'anni fa venivi sul set a controllare la tua ex moglie, allora tua moglie, Jerry Hall, quando la baciavo facevi dei casini che eri geloso. La baciavo? Sì l'ho baciata! Te lo dico adesso. Va bene? Sul set del film "Topo Galileo"", prosegue con tono faceto Grillo.



"Torna! Non essere più geloso, son passati tanti anni. Dammi una mano! Quello spazio lì è stato dato a tutti. E' stato dato a te per pochi soldi anche, ti abbiamo trattato benissimo", afferma e continua: "Perché Marino non ce lo deve dare a noi? Perché noi non entriamo nell'infanzia di Marino, mentre tu SEI l'infanzia di Marino! Per favore Mick torna con tutta la band dei Rolling Stones e "I can't get no satisfaction" lo cantiamo insieme! Marino per favore! Tanto se tu non ci darai il permesso e farai finta di dire di sì per far passare del tempo poi probabilmente il permesso ce lo prenderemo lo stesso. Marino stai con noi e una volta nella vita prendi una decisione "rockettara"!".



Infine l'appello ai cittadini: "Chiunque di voi può avere un'idea di un video per convincere i Rolling Stones a tornare! Fatelo, offritegli qualcosa! Se c'è un macellaio, un ortofrutticolo, qualsiasi cosa. Dategli anche cose che loro possono degustare. Facciamoli venire qua così Marino ci da finalmente quello spazio lì. Marino DACCE ER CIRCO MASSIMO! A Marinooo!".