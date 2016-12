Chiti:no democrazia senza cittadini

11:44 - "Non esiste una democrazia senza cittadini. Compito nostro dovrebbe essere non chiuderla in piccole stanze di addetti ai lavori. Stiamo imboccando in senso contrario l'autostrada sul senso della democrazia". Lo afferma il senatore del Pd Vannino Chiti intervenendo in Aula sul dll riforme. "Penso che i partiti siano fondamentali però ognuno di noi deve rispondere alle proprie convinzioni e alla propria coscienza", ha aggiunto.