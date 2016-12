19:05 - Il segretario della Cgil, Susanna Camusso, ha chiesto al premier, Enrico Letta, di sospendere "il dl di revisione per la concessione degli ammortizzatori in deroga", avviare "il confronto per ammortizzatori sociali universali" e garantire "continuità agli strumenti in essere per gli accordi fatti e quelli in fieri". Lo richiedono, ha sottolineato la Camusso, "l'urgenza e la drammaticità della situazione".