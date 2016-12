Cecile Kyenge licenzia il suo portavoceEquivoco sulle dimissioni del ministro

23:30 - Il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, ha deciso di "licenziare" il suo portavoce, Cosimo Torlo. La notizia è rimbalzata dopo che lo stesso Torlo ha annunciato che dal 31 gennaio cesserà il suo incarico. La nota, inviata dall'indirizzo dell'ufficio stampa del ministero, ha anche ingenerato un equivoco: un organo di stampa internazionale ha annunciato le dimissioni del ministro invece di quelle del suo portavoce. Notizia subito smentita.

"Questi 8 mesi sono stati per me intensi e ricchi - ha scritto Torlo nella e-mail - non solo per l'attività che questo ministero ha sviluppato", ma anche "perché mi hanno permesso di conoscere molti di voi che prima non conoscevo, e con i quali è scattato un profondo legame oltre che professionale, umano, ed è un valore che nella mia vita lavorativa ho sempre considerato una condizione essenziale per dare il meglio di me". "Ed è il vero patrimonio che ci portiamo sempre dietro quando cambiamo le nostre esperienze, avere la consapevolezza che abbiamo dato il meglio di noi, con onestà e trasparenza".



Cecile Kyenge ha spiegato in serata che "i cambiamenti spesso sono necessari per interpretare fasi nuove". Una frase che lascia intendere un cambio di passo nella comunicazione del ministro, bersaglio sin dal suo insediamento di polemiche e insulti, anche pesanti, da parte soprattutto della Lega.



Che non si trattasse di dimissioni volontarie lo ha poi chiarito lo stesso Torlo: "Non mi sono affatto dimesso, ma il ministro mi ha comunicato che il 31 gennaio sarebbe finito il mio rapporto di lavoro" ha detto, spiegando che la decisione di lasciare il posto di portavoce di Kyenge non è stata presa da lui, ma dallo stesso ministro per l'Integrazione.



Massimo riserbo, al ministero, sulle motivazioni della fine del rapporto di lavoro. Di Cosimo Torlo aveva parlato a dicembre scorso il quotidiano "Libero" a cui il marito di Cecile Kyenge, Domenico Grispino, aveva concesso un'intervista che ha scatenato molte polemiche. Oltre ad affermazioni negative riguardo all'operato della moglie come ministro e al Pd - definito tra l'altro "una macchina da soldi" - Grispino se la prendeva anche con Torlo, apparso nelle foto della Kyenge con le figlie a Venezia per il Festival del cinema. "Quello adesso - aveva detto Grispino a Libero - lo faccio mandar via".



Cecile Kyenge, con una nota ufficiale, si era subito dissociata dalle affermazioni del marito su tutti i temi affrontati nell'intervista. Torlo ha lavorato al fianco di Cecile Kyenge sin dall'inizio del mandato del ministro. Di origini piemontesi, il giornalista aveva in passato svolto l'incarico di portavoce dell'ex ministro del lavoro Cesare Damiano.