Cdm: troppe misure sul tavolo, slittano le linee guida sulla scuola

23:16 - Slitta la presentazione delle linee guida sulla scuola, previste per venerdì in Consiglio dei ministri. La decisione, si apprende da fonti di governo, è stata presa per evitare l'ingolfamento di misure in Cdm, dove approderanno già lo Sblocca-Italia e la giustizia. Questi due argomenti sono stati al centro dell'incontro tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il premier Matteo Renzi.

Venerdì dunque Matteo Renzi porterà in Consiglio dei ministri i pacchetti completi su "Sblocca Italia" e giustizia, che nel pomeriggio di giovedì ha illustrato al Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Due riforme chiave di quelle che ha in programma il premier, dal peso così forte da portare di rinviare la presentazione delle linee-guida sulla scuola per non mettere troppa carne al fuoco.



Un tema troppo importante per essere confinato alla fine di un Consiglio dei ministri tutto incentrato sul rilancio dell'Italia, sbloccando investimenti e i tempi biblici della giustizia. Per tutta la giornata, il premier è passato da un vertice-fiume - con Pier Carlo Padoan e Maurizio Lupi, per definire le risorse sulle misure dello "Sblocca Italia" - a continue telefonate con il ministro della Giustizia Andrea Orlando per articolare la serie di provvedimenti con cui la riforma sbarcherà in Parlamento.



Sul primo fronte dovrebbero essere stati raggiunti accordi soddisfacenti se Padoan in serata ha assicurato che "ci sono le coperture là dove servono", aggiungendo che con lo "Sblocca Italia" ci saranno "più investimenti, più crescita e quindi più lavoro", quindi "le famiglie ne beneficeranno". Più difficoltoso potrebbe essere il cammino sulla giustizia, dove le divisioni nella maggioranza, tra Pd e Ncd, restano sulla parte penale e solo venerdì si deciderà se portare in Consiglio l'intero pacchetto o approvare solo la riforma della giustizia civile con il taglio, via decreto legge, degli arretrati.



Il premier, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, sarebbe intenzionato ad andare fino in fondo, cercando l'intesa ed evitando strappi troppo dolorosi. In ogni caso per Renzi la riforma sara' importante anche per alcuni aspetti che lui stesso, su twitter, definisce "simbolici" come il taglio delle ferie dei tribunali.