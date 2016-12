14:12 - "L'obiettivo fondamentale della sinistra è quello di eliminarmi dalla vita pubblica per poter prevalere su tutto il centrodestra". Intervenendo telefonicamente al primo meeting Forza Italia-Club Forza Silvio a Taormina, Silvio Berlusconi attacca: "Non sono capaci di governare una città e pretendono di saper governare il Paese". Poi aggiunge: "La nostra presenza in politica ha prodotto dei buoni frutti per l'Italia".