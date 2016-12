15:02 - "Le prossime politiche saranno un momento importante. Dobbiamo riportare i moderati ad essere maggioranza nel Parlamento come lo sono nel Paese". Lo dice Silvio Berlusconi in una telefonata a una manifestazione elettorale. "Avevamo perso - sottolinea Berlusconi spiegando la novità dei Club - il rapporto con le persone e in Parlamento c'erano i nominati. Ci siamo sclerotizzati, chiusi in noi stessi".