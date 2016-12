Cav: con Renzi si può ragionare

18:22 - "Finalmente ho trovato nel Pd qualcuno con cui si può parlare e ragionare". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata fatta all'assemblea provinciale di Potenza di Forza Italia. Riferendosi sempre a Matteo Renzi, ha aggiunto: "Sabato con il segretario Pd abbiamo dato il via non solo alla legge elettorale, ma anche alla prima importante riforma del nostro assetto costituzionale perché così com'è l'Italia non è governabile".