1 maggio 2014 Castel Volturno, trans la candidata del Pd Forza Italia: violata norma parità di genere Nel mirino è finita Laura Matrone, considerata dal candidato sindaco del centrodestra un uomo. Ma lei non ci sta: "Sono una donna dal 2002" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:53 - A Castel Volturno, in provincia di Caserta, esplode il caso del candidato trans. Il pomo della discordia si chiama Laura Matrone, il suo nome figura nella lista del Pd e la signora sarebbe appunto transessuale. Proprio per questo dunque non verrebbe rispettata la norma della parità di genere in lista.

A presentare ricorso al riguardo sarà Cesare Diana, candidato del centrodestra, come scrive il "Mattino". Nel mirino c'è appunto la lista dove compare la Matrone, che sostiene il candidato Pd Dimitri Russo. La richiesta sarà proprio quella di escludere quella lista, insieme con la civica "Cento volti per la svolta" per aver violato la norma della parità.



Da parte sua Russo non batte ciglio, dal momento che dice di schierare cinque donne nella lista civica e sei nel Pd. Ma gli avversari di centro-destra non intendono cedere: quella candidata, Laura, è donna soltanto di nome.



Da parte sua lei a "Repubblica" dichiara: "Sono una donna a tutti gli effetti dal 2002". Cesare Diana la considera un uomo? Lei sorride e dice: "Volevano tentare di far ricusare la lista per mancanza di quote femminili. Poi si sono accorti dell'errore e hanno rinunciato".



Laura oggi opera in una cooperativa sociale ma è soprattutto un'artista e organizza spettacoli nei locali della zona. Nel 2002 si è operata per cambiare sesso e ha cambiato i connotati all'anagrafe. Oggi rivendica orgogliosamente di essere una donna. E sul suo impegno politico dice: "So bene cosa significa vivere da queste parti. La prima cosa che noti è la prostituzione di ragazze costrette a stare sul marciapiede. Così sono costretti a fare anche i transessuali che non trovano lavoro. Questo territorio nasconde l'illegalità. Sto cercando di dare un'apertura mentale a questo paese e di aiutare chi vuole essere se stesso e forse ha paura di mostrarsi per quello che è davvero. E i miei amici, Toni e Rosario, saranno la prima coppia a unirsi con il registro delle unioni civili".