15 maggio 2014 Casoria, assessora dice sì alla fontana

col fallo e scoppia lo scandalo Subito richieste le sue dimissioni da parte di un consigliere regionale

20:00 - Una bufera in piena regola è scoppiata sull'assessora alla cultura di Casoria, Luisa Marro. La donna ha postato sul suo profilo facebook la foto di una fontana con un fallo. E sembra abbia proposto di realizzarla anche nel suo comune, probabilmente utilizzando l'idea come provocazione. Dal consiglio regionale campano c'è chi ha chiesto le immediate dimissioni.

Per alcuni in paese si è trattato soltanto di un'uscita poco felice dell'assessora, una provocazione che però è sembrata scadere nel cattivo gusto. Ma c'è anche chi la cosa l'ha presa sul serio e non ha esitato a farne battaglia politica.



Come il consigliere regionale Angelo Marino che ne ha chiesto subito le dimissioni: "Ho chiesto al sindaco di Casoria e non dovrei avere difficoltà ad ottenerle, le dimissioni immediate dell’assessore alla cultura, la professoressa Luisa Marro, che, dopo essersi fatta recentemente ed allegramente fotografare di fronte al murales hard che campeggiava davanti ad una scuola elementare (murales che mi preoccupai personalmente di coprire), oggi inneggia palesemente divertita, sul suo profilo pubblico facebook, ad una fontana hard che peraltro sembrerebbe aver persino commissionato per la città. Su facebook c’è ovviamente la foto accessibile a tutti, anche ai suoi alunni”.