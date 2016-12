Casaleggio: io e Grillo ministri

13:55 - "Io ministro? Dipende dal Movimento, ma perché no? Dovendo scegliere, opterei per l'Innovazione". Lo ha affermatoil co-fondatore del M5s, Gianroberto Casaleggio, in un'intervista a 'il Fatto quotidiano'. E aggiunge: "Grillo? "Bisogna chiedere a lui, io lo vedrei bene ministro". A proposito dell'annuncio del leader M5s di volersi ritirare dalla scena politica nel caso il Movimento dovesse perdere le Europee, dichiara: "Non ci credo".