Carlo Azeglio Ciampi, intervento chirurgico "senza complicazioni"

20:32 - Operazione "senza complicazioni" per Carlo Azeglio Ciampi. "Alle ore 14 di oggi" il presidente emerito, dopo un peggioramento delle sue condizioni, "è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia, che è durato circa un'ora e si è svolto senza complicazioni. Al termine dell'operazione è tornato in terapia intensiva in condizioni stabili". Così il bollettino medico dell'ospedale di Bolzano dove il Presidente emerito è ricoverato.

"In considerazione dell'età e delle patologie associate la prognosi rimane riservata. Un prossimo comunicato stampa è previsto per lunedì", conclude. L'intervento è stato effettuato dal primario della Chirurgia generale, il dottor Federico Martin, e dalla sua equipe dell'Azienda sanitaria altoatesina.



Il senatore Ciampi è ricoverato all'ospedale di Bolzano da venerdì, in seguito a un malore, accusato mentre si trovava in vacanza a Siusi, in Alto Adige.