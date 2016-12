18:38 - Per il presidente del Senato, Piero Grasso, sia l'amnistia sia l'indulto possono essere "certamente un modo" per affrontare il problema delle carceri e del loro sovraffollamento, per cui più volte siamo stati bacchettati dall'Europa. Tuttavia, ricorda Grasso, "questi provvedimenti non vanno presi da soli, bensì nell'arco di una valutazione globale".