13:19 - Le opposizioni sono rientrate in Aula accogliendo l'invito del presidente del Senato, Pietro Grasso, che durante la pausa ha contattato i capigruppo per chiedere che tornassero a partecipare ai lavori. Il rientro di Grasso in Aula è stato seguito così da quello delle opposizioni. "Per le riforme c'è bisogno del contributo di tutti", ha sottolineato Grasso.