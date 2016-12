18:50 - In attesa di ottenere i poteri speciali promessi dal governo, Raffaele Cantone svela la difficoltà del suo compito: "Non c'è qualcuno che abbia poteri salvifici né che abbia la bacchetta magica. La corruzione esiste in tutti gli Stati occidentali ed è molto difficile da prevenire", ha detto il presidente dell'autorità Anticorruzione pochi giorni gli arresti per lo scandalo Mose.