Cancellieri: "Valutare l'indulto"

10:39 - La "condizione di difficoltà" del sistema giudiziario "non deve far prevalere l'erronea convinzione che le cose non possano migliorare, né costituire un alibi per l'immobilismo". A sottolinearlo è il Guardasigilli, che nella sua relazione alla Camera spiega come sia del Parlamento "la responsabilità di scegliere" se ricorrere ad amnistia e indulto che "ci consentirebbero di rispondere alle sollecitazioni del Consiglio d'Europa".