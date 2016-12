Cancellieri: "Resterò? Vedremo..."

09:00 - Da Mosca, il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, non dà certezze sul suo futuro. "Se conto di restare al governo? Non dipende da me, se rimarrò lo farò - dice -, altrimenti lo faranno altri, magari anche meglio di me, il Paese va avanti comunque". La Cancellieri ha voluto esprimere solidarietà alla collega Nunzia De Girolamo: "E' un momento difficile - spiega - le sono vicina. Le auguro di poter dire la sua verità e di essere compresa".