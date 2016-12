Camusso promuove le mosse di Renzi, Brunetta lo stronca: "Imbarazzante"

21:12 - "E' positiva la costruzione di un rapporto tra diminuzione dell'Irap alle imprese e le rendite finanziarie". Lo ha detto la leader Cgil Susanna Camusso commentando le mosse economiche del governo Renzi. "C'è una scelta di favorire le imprese e gli investimenti attivi rispetto alla rendita - ha spiegato -. Cosa che abbiamo a lungo rivendicato con i governi precedenti per la redistribuzione".

"Dobbiamo cominciare a valutare il fatto positivo che la nostra rivendicazione sull'abbassamento delle tasse sui lavoratori e quindi la ripresa della domanda è un obiettivo che si è raggiunto". Questo il pensiero del leader della Cgil Susanna Camusso sul piano del premier Matteo Renzi. "Avendo ascoltato tutto il ragionamento fatto dal premier sulle risorse - ha aggiunto - si può fare un passo avanti per dare una risposta analoga anche ai pensionati perché anch'essi sono gran parte della domanda di consumi del Paese".



Brunetta: da Renzi solo chiacchiere, imbarazzante - "Conferenza stampa di chiacchiere, di slides e di figurine. Non c'è un testo, non c'è un numero, non c'è un provvedimento. Nulla di nulla. Imbarazzante. L'unica cosa certa sono i costi degli sgravi fiscali da maggio (10 miliardi di euro), con coperture totalmente incerte e aleatorie. Dove sono il Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, e il ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan? Si sono nascosti o li hanno chiusi a chiave per impedire loro di parlare?". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera.



Toti: "Renzi cresciuto nell'era delle televendite" - "E' stata una conferenza piuttosto shock, si vede che Renzi è cresciuto nell'era delle televendite e delle promozioni". Lo afferma il consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, commentando la conferenza stampa del premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi e sottolineando la "cultura della tv commerciale" mostrata dal presidente del Consiglio.



Bonanni (Cisl): Renzi ci ha copiati - "Non ha voluto confrontarsi con le parti sociali. Ma siamo contenti che il Presidente del Consiglio Renzi, abbia preso a mani piene tutta la nostra impostazione. Lo sta facendo senza poterlo dire". E' questo il primo commento del segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni.



Sangalli, bene famiglie, errore su autonomi - "Il sostegno alle famiglie con i redditi più bassi, stremate dalla crisi, e i primi segnali concreti sullo snellimento della burocrazia, vanno certamente nella giusta direzione. Tuttavia rimane un errore l'esclusione dai benefici sull'Irpef di tante partite Iva e lavoratori autonomi". Così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.