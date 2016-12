18:25 - La Camera ha dato il suo ok definitivo al decreto legge sulla scuola. Il provvedimento, che ora è legge, è passato in Aula con 281 sì, 71 no e 29 astenuti. Il dl regolarizza i 112 dirigenti scolastici della Toscana che, a seguito di un ricorso, dovranno ripetere il concorso vinto nel 2011. Il testo prevede anche la proroga dei contratti degli addetti alle pulizie in Campania e Sicilia.