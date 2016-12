29 gennaio 2014 Camera, Dambruoso: i deputati del M5S volevano aggredire Laura Boldrini "Escludo assolutamente lo schiaffo", ma c'è stato un "contatto fisico per bloccare una aggressione alla presidente della Camera", dice il questore di Montecitorio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:51 - "Escludo assolutamente lo schiaffo", ma c'è stato un "contatto fisico per bloccare una aggressione alla presidente Boldrini". Lo ha detto il questore della Camera Stefano Dambruoso ai cronisti, replicando a quanto affermato da Loredana Lupo. "Ho visto tre persone avventarsi verso la Boldrini e ho cercato di dare una mano, ho fatto opera di blocco ma - ha spiegato Dambruoso in Transatlantico - non c'è stato nessuno schiaffo. Solo un contatto fisico".

Secondo il questore il loro "diritto politico a protestare è sconfinato in una forte violenza e c'è stato in aula molto più che solo spintoni. Sono stato - ha aggiunto - letteralmente aggredito". "Hanno cercato di raggiungere la Boldrini e per evitare ciò, con gli assistenti, sono state bloccate, con la sola nostra presenza fisica, più persone", ha spiegato ancora il questore e deputato di Scelta Civica.



Infine a chi gli faceva osservare che M5s vuole denunciarlo, Dambruoso ha replicato: "Siamo in Paese democratico e bisogna credere alla giustizia, se lo ritengono chiedano tutti gli accertamenti possibili".



Brescia (M5S): "Denunceremo Dambruoso" - "Abbiamo chiesto le dimissioni e denunceremo il questore Dambruoso". Lo annuncia il vicecapogruppo M5s alla Camera, Giuseppe Brescia riferendosi allo "schiaffo" che il questore avrebbe dato alla deputata Cinque Stelle Loredana Lupo.