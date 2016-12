Camera approva dl Terra dei fuochi

18:52 - La Camera ha approvato con 268 sì, 2 no e 15 astenuti il decreto legge emergenza ambientale che contiene interventi per la Terra dei fuochi e l'Ilva. Il testo passa ora al Senato, che avrà solo una decina di giorni per convertirlo in legge. "Ringrazio il Parlamento per aver migliorato questo provvedimento rafforzandolo", ha spiegato Orlando.

"E' stato migliorato dal Parlamento un provvedimento che per la prima volta interviene in una zona martoriata da sversamenti abusivi. Si tratta di una risposta non solo di repressione ma anche di rigenerazione di un territorio per la riscossa di un territorio che ha gia' pagato tanto, troppo". Cosi' il ministro Orlando dopo l'ok al decreto.