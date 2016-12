4 febbraio 2014 Buonanno prova a far pace con la Boldrini ma gli mancano le forze Prova a sollevarsi sul banco della presidenza ma non ci riesce. Risa tra i colleghi della Camera Tweet google 0 Invia ad un amico

22:01 - Nuova performance di Gianluca Buonanno (Lega) durante la votazione sulla fiducia al Dl Carceri. Il leghista, che aveva esibito poco prima in Aula un paio di manette, al momento di votare contro la fiducia prima espone un cartello come tutti i suoi colleghi. Quando i commessi glielo strappano dalle mani per ordine della presidente Boldrini, Buonanno non si perde di animo: si aggrappa al banco della presidenza e prova a sollevarsi per salutare la presidente. Ma le forze gli mancano. Ritorna sui suoi piedi. Sconsolato, si avvia verso l'uscita tra l'ilarità dei presenti.